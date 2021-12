JPMorgani strateeg: ostke aktsiaid, omikron võib kiirendada pandeemia lõppu

Isegi kui omikrontüvi on tõenäoliselt nakkavam, viitavad esialgsed raportid selle väiksemale fataalsusele, mis läheb kokku ajalooliste viiruste arengumustritega, kirjutasid USA suurpanga strateegid Marko Kolanovic ja Bram Kaplan. Pikaajaliselt võib see osutuda riskivõtmist soodustavaks, kuna võib signaliseerida, et pandeemia lõpp on silmapiiril.