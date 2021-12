Eesti naine tegi endast kaks korda miljonäri

Alguses ei ennustanud miski, et Katri Tellerist saab miljonär: nii nagu paljud 90ndate lapsed kasvas temagi suures peres väga kitsastes oludes, kus mureks oli see, kas õhtuks midagi süüa on või mitte. Aga Teller ei lasknud ennast heidutada. «Tundsin alati, et soovin elada paremini ja teadsin juba noorena, et olen selleks ka võimeline. Kõige rohkem hoidis mind tagasi enesekindluse ja tugivõrgustiku puudumine, kuid sellest hoolimata hakkasin õiges suunas samme astuma üsna varakult,» rääkis Teller. Tööle läks neiu juba keskkoolis.