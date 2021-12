Hiina kauplemistähe uude fondi taheti ühe päevaga investeerida 16 miljardit dollarit

Investeerimisguru Chen ei hakka ise uut fondi juhtima, selle juhiks on Rao Gang, kirjutab Bloomberg.

See pole esimene kord, kus Foresighti toodete peale joostakse tormi. Esimene fond Foresight Growth Value Mixed Fund meelitas 2019. aastal 10 tunniga 10 miljardi USA dollari väärtuses ostusoove. Alates 2019. aasta märtsist neljapäevani ulatus fondi kogutootlus 105 protsendini. Shanghai üldindeks tõusis samal perioodil vaid 16 protsenti.

Varahaldusfirma teine fond Foresight Balance Value 3-Year Maturity Mixed Fund meelitas esimesel päeval kokku 17 miljardi dollari eest investeerimissoove. See 2020. aasta veebruaris tegevust alustanud fond on tootnud 64 protsenti.