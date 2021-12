Eesti miljonifirmad läksid paarisaja euro pärast kohtusse

Summa, mille üle vaieldi, oli vaielnud firmade jaoks väike: 671 eurot pluss viivis 122 eurot. Urmas Sõõrumaa Forus Security vaidles AS Tallinna Toiduvedudega. Viimane tellis esimeselt valveteenust Rahumäe tee 3G-le. Kohtumaterjalidest selgub, et Tallinna Toiduvedu tasub patrulli väljasõidu eest 12 eurot, aga ajutiselt mehitatud valve eest 15 eurot, tehniku väljakutse eest 4 ning tehnilise valve täisteenuse eest 98,16 eurot tunnist kuus pluss käibemaks.

Forus Security kaebas kohtus, et Tallinna Toiduveod jättis talle tasumata 1.4.2018-31.7.2018 osutatud teenuste eest. Kaebaja viitas, et tal oli Tallinna Toiduvedudega sõlmitud kirjalik leping küll kadunud, kuid lepingut tõendab see, et 18. veebruaril 2018 sõ,miti lepingu lisa, samuti on TT varasemalt arved tasunud. Forus Security andmetest selgub, et objektil oli probleeme mittekorrasoleva valvesüsteemi ja metsloomadega.