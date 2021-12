Bank of America: käes on kolm märki börsitipust

USA aktsiate tõusust oli USA viie tehnoloogiagigandi osa 71 protsenti, selgub nädalasest EPFRi nädalatootluse numbritest. Kui tühine osa aktsiaid veavad tõusu ja teised kaotavad jõudu, on see indikaator börsitõusu jahtumisest, vahendab Reuters.

Samavõrd muretsema panev on ka maailma aktsiaturgude pilt. Kui võtta maailma aktsiatest välja 300 USA kasvuaktsiat, siis aasta algusest on maailma aktsiaturgude tõus kõigest 1,6 protsenti. Ja seda kõike vaatamata tänavu triljoni dollari aktsiatesse minekule.

Ka aktsiate volatiilsus ehk hirmunäidik on ettevaatusele kutsuv. Nii USA kui ka Europa aktsiaturu volatiilsusmõõdiku näidikud taandusid 2021. aasta tipptasemelt, kuid on jäänud kõrgele.

Kuna nüüd peaksid olulised keskpangad USA Föderaalreservi vedamisel hakkama tuleval aastal intressimäärasid tõstma, on investorid hakanud muretsema tehnoloogiaaktsiate pärast. Nende tänavune tähelend on põhinenud vaatel, et intressitasemed jäävad rekordmadala taseme lähedale.