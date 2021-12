Balti börsile ilmusid uued välisaktsiad

First North välisaktsiate kauplemisnimekiri on mitmepoolne kauplemissüsteem, millel ei ole reguleeritud turu staatust ja millel kaubeldavad aktsiad ei ole noteeritud Nasdaq Balti börsidel.

First North välisaktsiad on aktsiad, mis on juba noteeritud mõnel teisel Euroopa Majanduspiirkonna reguleeritud turul või võetud kauplemisele mitmepoolses kauplemissüsteemis.