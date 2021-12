Harju Elektri suuromanik ehitab 2 miljoni euro eest äripindu

Harju Elektri suuromanik Harju KEK investeerib täiendavad 2 miljonit eurot väike- ja keskmise suurusega ettetevõtete äripindade tingimuste parandamiseks Keila Tööstuspargis.

«Paindliku lahenduse poolest tuntud stock-office-äripinnad on mõeldud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Uued lao- ja tootmispinnad, millele lisandub väike kontoripind, on nõutud äripinna vorm,» teatas Harju KEKi tegevjuht Janek Lehtmets. Ta lisas, et uus, rendipindu sisaldav ühekorruseline hoone valmib tuleval suvel.

Harju KEKi omanduses oleva Keila Tööstuspargi kogupindala on 52 hektarit, kus tegutseb üle 60 ettevõtte, väljaüüritud pinda on rohkem kui 100 000 m2. Tööstuslinnakusse on võimalik täiendavalt ehitada kuni 130 000 m2 hoonestust.