Elmo Rendi novembrikuu lühirendi käive kolmekordistus aastaga

Kokku oli Elmo Rendi 2021. aasta 11 kuu müügitulu pisut üle 1 miljoni euro mis on aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) materjalides prognoositud aasta eesmärgi ületanud juba enam kui 8,5 protsenti, teatas Elmo börsile.

«Meie sektoris algab oktoobriga madalhooaeg, kus sõidujagamisteenuse kasutamine tavapäraselt väheneb. Seetõttu on nii 10 kuuga täidetud aasta eesmärk kui novembrikuu lühirendikäibe 12-protsendiline kasv võrreldes oktoobriga väga olulised näitajad, et ettevõte on atraktiivsust kiirelt kasvatamas ning keskkonnasäästlik mõtteviis kogub jätkuvalt populaarsust,» ütles Elmo Rendi tegevjuht Julia Nekrassova.