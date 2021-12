China Evergrande Groupi aktsia kukkus 12,9 protsenti ja võlakirjade hinnad tegid rekordmadala taseme, kuna Hiina võimud sekkusid ettevõtte tegevusse ja võlakoorma all ägav arendaja on valmis alustama läbirääkimisi välismaiste võlausaldajatega kohustuste restruktureerimiseks, kirjutab Associated Press.