Citadele pakub 40 miljoni ulatuses võlakirju

Emissiooni eesmärk on Citadele kapitali adekvaatsuse näitaja edasine parandamine ning 2016. aastal emiteeritud allutatud võlakirjade refinantseerimine. Citadele eesmärk on tugevdada panga kapitali ja jätkata võetud kurssi laenude andmisel väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Emissioonihinnaks on planeeritud 100 protsenti võlakirja nimiväärtusest. Iga võlakirja nimiväärtus on 10 000 eurot. Võlakirjadelt tasutakse intresse kaks korda aastas lõppsätetes toodud kuupäevadel. Võlakirjade lunastamise tähtaeg on 10 aasta pärast, kuid Citadelel on õigus need lunastada ka enne tähtaega.