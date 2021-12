Ülemaailmsed aktsiad rallivad tänu Hiina tegevusele

Õhtuks oli Dow Jones tööstusindeks tõusnud 531 punkti ehk 1,5 protsenti, jätkates esmaspäeval toimunud 646-punktilist rallit, kui indeks sulgus 35 227 punktil. S&P 500 tõusis 2,1 protsenti ja tehnoloogiapõhine Nasdaq tõusis 3 protsenti.

Euroopas sulgus Stoxx Europe 600 indeks 2,4 protsenti kõrgemal, kuna tehnoloogia-, tarbija-, tööstus- ja finantsettevõtete aktsiad tõusid. Võimsat tõusu näitas ka Helsingi börs, mille põhiindeks OMXH sulgus 3,7 protsenti kõrgemal. Viimati nähti nii kõrget tõusu Helsingi börsil eelmise aasta mais, mil oli abiks koroonapiirangute tühistamine kogu maailmas.

Samuti tõstis see meeleolu nafta hindu, mis on alates mustast reedest olnud tugeva surve all, kuna kardetakse, et nõudlus võib kahaneda, kui leviv omikroni variant põhjustab uue laiaulatusliku sulgemislaine. Brenti toornafta, mis on nafta võrdlusnäitaja, tõusis 4 protsenti 76,02 dollarini barreli kohta.

Hiina ja omikron

Esmaspäeval teatas Hiina Rahvapank, et vähendab pankade kohustusliku sularahareservi osakaalu 8,9 protsendilt 8,4 protsendile. See vabastab peaaegu 200 miljardit dollarit laenude andmiseks. Hiina püüab võidelda aeglustuva kodumaise majanduse vastu, kuigi see samm annab ka tõuke teiste geograafiliste piirkondade turgudele.

Antud käik on ühtlasi vastukaaluks teiste keskpankade tegevusele kogu maailmas. USA Föderaalreserv on üleminekul poliitikale, mis tõstaks lühiajalisi intressimäärasid ja pikaajaliste võlakirjade tootlust, samas kui Euroopa Keskpank võib tõsta intressimäärasid 2022. aastal.