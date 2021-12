EfTEN käivitas uue fondi ja ostis Vilniuses Danske panga büroohoone

Äsja asutatud EfTEN Real Estate Fund 5 on institutsionaalsele ja professionaalsele kliendile suunatud alternatiivne, kinnine investeerimisfond, mille sihiks on iga-aastane Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) rohereiting, teatas EfTEN.

Uue fondi eelkäija on EfTEN Real Estate Fund 4, mille investeerimisperiood on lõppenud ja millel on ettevõtte sõnul Baltimaade kinnisvarafondide seas kõrgeim GRESBi jätkusuutlikkuse reiting – neli tärni viiest.