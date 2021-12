Täna algab OA Coffee aktsiate esmane avalik pakkumine

Pakkumise periood algab 8. detsembril 2021 kell 10:00 ja lõpeb 15. detsembril 2021 kell 16:00 Eesti kohaliku aja järgi. Pakkumise tulemused ja aktsiate jaotus on plaanis avalikustada 16. detsembril ning aktsiatega alternatiivturul First North kauplemise esimeseks päevaks on kavandatud 3. jaanuar 2022 (OA Coffee aktsiate, sh pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate, First Northil kauplemisele võtmise taotlus on hetkel Nasdaq Tallinna noteerimisorgani menetluses).