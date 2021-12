The Information: Apple tegi Hiinaga hiiglasliku salatehingu

Tehingu raames töötas tehnoloogiagigant selle nimel, et vähendada regulaatorite survet ettevõttele nende jaoks ühel tähtsamal turul.

Kokkuleppe osaks oli Apple’i kohustus toetada Hiina majandust läbi investeeringute ja muude sarnaste tegevuste, kirjutas The Information, tuginedes intervjuudele ja sisedokumentidele. Samal ajal on Pekingi ametnikud kurtnud, et Apple pole teinud piisavalt Hiina majanduse arendamiseks.