JP Morgan: pandeemia lõpeb 2022. aastal

Uudisteagentuuri Reutersi andmetel ennustab pank oma kolmapäeval avaldatud järgmise aasta majandusülevaates, et uued vaktsiinid ja ravimid toovad kaasa «tugeva tsüklilise taastumise, ülemaailmse liikuvuse taastumise ja tarbijate poolse mahajäänud nõudluse vabanemise».

JP Morgani globaalsete turgude peastrateeg Marko Kolanovic ütles, et pank eeldab, et USA S&P 500 indeks tõuseb ligi 8 protsenti 5050 punktini, arenevate turgude aktsiad tõusevad 18 protsenti ja USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus - mis on globaalsete laenukulude peamine tegur - tõuseb 2022. aasta lõpuks 2,25 protsendini.