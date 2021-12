INVESTOR MARI ⟩ Minus tärkas spekulandihing, osalen kahel IPOl

Praegu on käimas kolm aktsiapakkumist – TextMagic, Hagen Bikes ja OA Coffee.

Vaba raha on kontol palju, 7000 euro jagu, kuid osalen tehnoloogiafirma Textmagic pakkumisel ja Hagen Bikesi omal väikeste summadega, kuna need ettevõtted on varajases staadiumis.

Kõhklusi on väga palju, kuid pakkumiste väiksus ja investorite ahnus likviidsusuputuse ajal pani mind tegutsema.

Vahest enam arenenud on TextMagic, kes pakub SMS-turunduse teenuseid. Samas on ettevõttega seotult palju küsimärke. Kohati tundub, et oleme tagasi internetibuumis, kus ettevõtted mõõdavad oma edu igasugu omade mõõdikutega, kui investoritele pole traditsioonilisi pakkuda. Kunagi oli selleks klikkide arv või kasutajate arv või õigemini nende kasvud. Ettevaatlikuks teeb see, et ettevõte ei räägi puhaskasumist-kahjumist.

Kõigil kolmel ettevõttel on ühisjoon agressiivsed tulevikuprognoosid, kus käibed peaks kerkima nagu pärmitaigen. Ja erinevatel aegadel peaksid ettevõtted ka kasumisse jõudma ja neid võimsalt kasvatama. Sisuliselt on tegemist idufirmadega. Kas ka suured plaanid realiseeruvad ja asutajatel on võimekus päriselt müüki kasvatada ja ettevõtteid suuremaks juhtida, see on kõigi puhul suur küsimärk.

Hagen Bikesil on ilus visioon rikastest Lääne-Euroopa riikidest, kus jalgratastega liikumine on moes. Seetõttu võiks ka Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja miks mitte ka Taanis elektriliste kastiratastel olla tulevikku. Isegi kui osades riikides toetatakse elektrirataste soetamist, siis millised on Hagen Bikesi võimalused sellel turul märkimisväärseltki end nähtavaks teha ja rebida tükk kasvavast turust? Ettevõte ärimudelis on ette nähtud kohalike müügiesindajate kasutamine, kelle juures kunde saab rattaga tutvuda. Seega oleneb müügikasv suuresti müügiesindajate heast tööst. loota võib, aga mingit alust pole selles kindel olla.

Hagen Bikes on alles võtnud töötajad oma palgale, mis on järsult kasvatanud ettevõtte kulusid. Hagen Bikes on palju varajasemas staadiumis ettevõte kui TextMagic, kellel on kunded olemas ja jalg turgudel maas.

Varases staadiumis ettevõtteid on raske hinnata. Kuna ka tulevikuprognooside täitmine on ebaselge, ostsin aktsiaid vaid näpuotsaga. Investeeringuks seda ei nimetaks, pigem lühiajaliseks spekulatsiooniks. Kuna pakkumiste maht on väike ja arvatavasti pole investorite riskiisu ja ahnus kadunud, võib arvata, et ettevõtted ka IPOdest raha saavad. Kas keerulisemates turuoludes oleks lugu sama, pole sugugi nii kindel.

Miks siis märkida? Ettevõtete pakkumine on nii pisike (TextMagicul 2,5 miljonit, Hagenil pool), et praegust börsieufooriat arvestades on lootust, et pakkumised märgitakse täis ja minusugune spekulant paneb tõusu pealt kasumiprotsendi taskusse. Muidugi võib juhtuda, et need IPOd tulevad teistsugused, sest rahvas peab nüüd detsembrikuu elektriarvete jaoks raha kõrvale panema...