Palgatöötaja või ettevõtja: Wolt ja Bolt saavad Euroopast uued juhised

Euroopa Komisjoni aruandest selgub, et nende hinnagul võib Euroopas olla 28 miljonit platvormitöötajat, kellest 5,5 miljonit on tegelikkuses palgatöötajad.

EK tegi ettepaneku, kehtestada kriteeriumid, millest osade täitumisel oleks platvormitöötaja puhul tegu firma enda töötajaga ning jutt iseseisvast töötajast ei pädeks. Kuigi firmad ütlevad, et töötajal on vabadus teenida, mida tahab ja töötada, mida tahab, on siiski juhuseid, kus töötajale dikteeritakse ettevõtte poolt nii palju detaile ette, et tegu on faktiliselt ettevõtte töötajaga, kes aga peab kõik töötamisega seotud kulud ja maksud ise tasuma.