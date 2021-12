Raskustes ülisuur Hiina kinnisvaraarendaja on maksejõuetu

Kokku on Evergrandel umbes 300 miljardi dollari ulatuses kohustusi. Analüütikud on kuid kartnud, et Evergrande maksejõuetus võib tuua kaasa Hiina kinnisvaraturul suurema kriisi, mis lööb kodude omanikke ja laiemalt finantssüsteemi. USA keskpank hoiatas novembris, et Hiina kinnisvaraturu hädad võivad lüüa üleilmset majandust.

Kompanii on juba kuid püüdnud meeleheitlikult varasid müüa, et maksta võlausaldajatele. Varem on ettevõte kuu jooksul pärast maksetähtaega siiski võlakirjadele intressi maksnud, kuid nüüd on see maksetega hilinemine tänu maksmata jätmisele läbi.