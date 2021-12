Suur muutus kinnisvaraturul: kindlust pole, ostja peab osa hinnatõusu enda kanda võtma

Saksingu kinnitusel ei saa täna keegi ilma suuri riske võtmata pakkuda realistlikku tulevikuhinda – ei materjalitootja ehitajale, ehitaja arendajale ega arendaja kliendile. «Selline määramatus pole kellelegi meeltmööda, aga ausam ongi öelda, et me ei tea - kõik sõltub sisendite hinnatõusust,» tunnistas ta.

Tõenäoliselt hakkab tüüpiline lahtise hinnaga leping tähendama, et mingites piirides ehitushinna tõusu võtab arendaja enda kanda, sellest suurema hinnatõusu risk jagatakse arendaja ja ostja vahel. «Küllap loksutab turg siin mõistlikud tingimused paika, aga esimesed sellised lepingud on täna juba sõlmitud,» lausus Saksing.

Kuigi ostja jaoks on fikseeritud hinnaga leping turvalisem ja mugavam, võib see kiire ehitushinna tõusu tingimustes olla ka ohumärgiks. «Kui ostetakse kodu, mille ehitus pole veel alanud ja arendaja lubab kindlat hinda, tähendab see paraku suuremat riski, et arendusega ei alustatagi,» toonitas Saksing.