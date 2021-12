TextMagicu avalikul pakkumisel märgiti aktsiad hullumeelselt üle

Ettevõtte suuromaniku ja tegevjuhi Priit Vaikmaa sõnul oli suur üle märkimine ootuspärane, kuna IPO maht oli kuni 2,5 miljonit eurot. «Meie IPO üle märkimine rohkem kui 19,8 korda on uus rekord Balti First Northil. On meeldiv näha nii suurt osavõttu. Oleme uhked, et saame hoida suurima aktsionäride arvuga kohalikus börsinimekirjas oleva Eesti tehnoloogiaettevõtte tiitlit,» lisab ta.