INVESTOR MARI ⟩ Aktsiad tulid koju!

Samal ajal kui investeerimisfoorumides on käima läinud traditsiooniline Eesti IPOde järgne hammaste krigistamine teemal, miks ikka aktsiaid nii palju ei saanud kui soovi oli, olen mina peaaegu et rahul.

Pilk kontole ütleb, et 35 aktsiat on kohal. Peaaegu poole vähem kui tahtsin, sest märkisin 60 aktsiat 300 euro eest (5 eurot tükk pluss teenustasu). Minul läks isegi hästi: paljud märkisid mitme tuhande euro eest, aga kuna garanteeritud 35 aktsiat tuli jagada 15 410 soovija vahel, siis läks rohkem märkinute vahel loosi ainult 2% järelejäänud aktsiatest. Ehk: kõik said umbes samapalju kui mina. See on lausa kommunistlik lahendus: kõikidele võrdselt.