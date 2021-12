OA Coffee aktsiaid ei võeta börsile

Nasdaq Tallinna börsi moteerimis- ja järelevalvekomisjon tutvus OA Coffee AS-i poolt esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate dokumentidega ning otsustas 10. detsembril pärast põhjalikku arutelu jätta rahuldamata OA Coffee taotlus ja mitte võtta tema aktsiaid kauplemisele Nasdaq Tallinna poolt korraldatavasse mitmepoolsesse kauplemissüsteemi First North, teatas börs.

Aktsiapakkumine algas 8.detsembril

OA Coffee avalik aktsiapakkumine algas 8. detsembrist ja kestab kuni 15. detsembrini 2021. Pakkumise aktsia hind on 3,3 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,1 eurot on aktsia nimiväärtus ja 3,2 eurot on ülekurss.