Volvolt varastati turvarikkumise käigus teadus- ja arendustegevuse andmeid

Ettevõte teatas, et kolmandad isikud on ebaseaduslikult ligi pääsenud ühele ettevõtte failihoidlale. «Senised uurimised kinnitavad, et sissetungi käigus varastati piiratud hulk ettevõtte teadus- ja arendustegevuse omandist,» ütles Rootsi autotootja oma avalduses.

Nad lisasid, et see «võib mõjutada ettevõtte tegevust», täpsustamata, mis see võiks täpsemalt olla. Ettevõte sõnul ei mõjuta see klientide autode turvalisust ega nende isikuandmeid.

Göteborgis asuv ettevõte teatas, et on rakendanud turvameetmeid, et vältida edasist juurdepääsu oma varale, ning teavitas asjaomaseid asutusi. «Volvo Cars viib läbi omaenda uurimist ja teeb koostööd kolmanda osapoole spetsialistiga, et uurida varguse juhtumit,» kinnitas firma.