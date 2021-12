Inbanki võlakirjad märgiti mitmekordselt üle

Inbank pani jaotuskriteeriumid paika järgmiselt: kõik sama märkija poolt tehtud korraldused summeeriti, Inbanki enda töötajatele jagati kõik kuni 10 000 euro suurused märkimised, aktsionärid ja institutsionaalsed investorid said 55% soovitud mahust (mis ületas 3000 eurot). Olemasolevatele võlakirjainvestoritele ja investoritele, kes märkisid üle 500 000 euro jaotati 40,7% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 3000 eurot. Ülejäänud investoritele jaotati 31,39% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 3000 eurot.

«Investorite huvi Inbanki võlakirjade vastu oli oodatult suur, eriti positiivne oli näha institutsionaalsete investorite suurt panust. Samuti on hea meel näha, et võlakirjad on jätkuvalt atraktiivsed ka jaeinvestorile ja märkijaid oli kokku üle tuhande. See kinnitab taas, et usaldus Inbanki ärimudeli ja kasvuplaanide vastu on väga tugev," ütles Inbanki juhtuse esimees Priit Põldoja.

Ühe võlakirja hind oli 1000 eurot, intressimäär 5,5% aastas.