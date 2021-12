Noteerimiskomisjon on karm: OA Coffee börsile lubamine kahjustaks investoreid ja börsi mainet

Napisõnalises börsisüsteemi teates seisis reede õhtul, et börsi noteerimiskomisjon otsustas peale põhjalikku kaalumist OA Coffee aktsiaid First Northi alternatiivbörsile kauplemisele mitte lubada.

Sellepeale teatas OA Coffee oma kodulehel avaldatud teates, et firma pole börsiplaane maha matunud ning märkimine jätkub. Samuti teatas firma juht Taniel Vaaderpass, et firma on oma aruandlust parandanud.

«Ootame ise ka börsilt täiendavaid selgitusi ja kommentaare ning pärast seda esitame oma edasise tegevuskava,» ütles Vaaderpass täna.

«OA Coffee aktsiaid vähemalt sel aastal börsil ei noteerita,» kinnitas Tallinna börsi juht Kaarel Ots esmaspäeva hommikul.

OA Coffee pakub kuni 165 000 aktsiat hinnaga 3,3 eurot aktsia kohta.

Kui börsile ei saa, siis kuidas märkida saab? Selgub, et saab: tegu on Tallinna börsil üsna haruldase juhtumiga, kus börs näitab juba märkimist tegevale ettevõttele punast tuld. See tähendab, et kuna märkimine algas 8. detsembril ja lõppeb 15. detsembril, siis oli pankades märkida võimalik juba ammu enne seda, kui börsi noteerimiskomisjon oma sõna sekka öelda sai.

Märkimist saab pankades teha tänaseni. LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel nentis, et neil pangana pole õigust ise märkimist sulgeda. Küll aga paneb LHV aktsiale juurde hoiatusmärke, millega informeeritakse investoreid, et raha paigutatakse firmasse, mis tegelikult avalikule kauplemisele ei pääse. See võis olla paljude puhul märkimissoovi põhjuseks, tõi Pikkel välja. Probleem on selles, et aktsiaid võib edasi märkida, aga sellisel juhul on investorid OA Coffees samamoodi lõksus nagu iga teise börsivälise ettevõtte puhul: aktsiatest lahtisaamiseks mine või Kuldsele Börsile, viitas Pikkel.

Pikkeli sõnul võtab LHV kõikide pangas aktsiaid märkinutega ühendust ja pakub neile võimalust märkimiskorraldus tasuta internetipangas tühistada. Tavaliselt tuleb selle tehingu eest maksta.

Pikkel kinnitas, et OA Coffee aktsial oli juba omajagu märkijaid, aga kui palju, seda ta öelda ei saa. Tavaliselt märgitakse kõige rohkem märkimisperioodi viimastel päevadel.

Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni esimehe Sven Papp’i kommentaar täies mahus: Böris reglemendi punkti 9.4. kohaselt on börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonil õigus emitendi finantsinstrumentide kauplemisele võtmisest keelduda, kui emitendi finantsseisund, turupositsioon, majandustegevus, juhtimine, reputatsioon, tulevikuplaanid või teised olulised asjaolud kahjustavad börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni hinnangul oluliselt investorite huve või First North’i või börsi mainet. Olles analüüsinud Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile esitatud OA Coffee AS materjale ja emitendi senist praktikat aruannete esitamisel, leidis komisjon, et OA Coffee AS puhul ei ole komisjonil piisavat kindlustunnet emitendi poolt börsi aruandluse ja läbipaistvusega seotud nõuete täitmise tagatuse osas tasemel, mis on vajalik investorite huvide kaitsmiseks börsi regulatsiooniga kehtestatud nõutete tasemel. Komisjoni hinnangul võivad eelnimetatud asjaolud OA Coffee AS-i aktsiate kauplemisele võtmise korral kogumis kahjustada nii investorite huve kui ka First North’i ja börsi mainet. Seetõttu otsustas börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon mitte rahuldada OA Coffee AS-i taotlust aktsiate kauplemisele võtmiseks kauplemissüsteemi First North.

Uudis on täiendamisel: