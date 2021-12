TULEVIK ⟩ Keskpank: plokiahelale saab ehitada praegusest võimsama maksesüsteemi

Testimine näitas, et KSI Cashile tuginev keskpanga digiraha lahendus on väga tõhus (lineaarselt skaleeritav), võimaldades sisuliselt piiramatul hulgal rahaomanikel sooritada ühel ajal piiramatul arvul tehinguid. Seejuures ei ole kitsendusi ringluses olevale rahakogusele. Ühe makse sooritamiseks ühelt isikult teisele kulus keskmiselt 0,6 sekundit ja energiakulu oli kordi väiksem kui kaardimaksel. Eksperiment lükkas seega ümber plokiahela tehnoloogia varasemad probleemid, nagu madal jõudlus ja suur energiakulu.

Seega saab plokiahelale tuginev keskpanga digiraha pakkuda uusi maksevõimalusi, mis on turvalised, nutikad, lihtsad ja mugavad. Ka võimaldab see tehnoloogia programmeerida raha, mis tähendab, et rahaomanik (nt valitsus, ettevõte või inimene) saab määrata, millistel tingimustel ja eesmärgil digiraha kasutatakse. Näiteks saaks valitsus turismisektori toetamiseks eraldatud rahalisi vahendeid programmeerida nii, et riiki saabunud turistid saaksid valitsuse eraldatud digiraha turismiteenuste tarbimiseks kulutada vaid sel otstarbel, mitte teiste kaupade või teenuste tarbimiseks (praegu peaks valitsus selle eesmärgi saavutamiseks kasutama talongisüsteemi või vautšeril põhinevat lahendust).

Digitaalsete pangatähtede süsteemi analoog on sularaha. Digitaalsete pangatähtede skaleeritavuse tõendamiseks kasutati erinevaid rahaskeemide matemaatilisi mudeleid ja eksperimentaalseid testanalüüse. Eksperimendist selgust, et digitaalsetele pangatähtedele tuginev süsteem suudab pakkuda piiramatul arvul makseid ning katta digiteerivate raha-, kapitali-, kauba- ja teenuseturgude vajadusi. Matemaatiline mudelanalüüs näitas, et nii praegu panganduses kasutatava kontopõhise süsteemi kui ka paljudes krüptorahades kasutatava UTXO-mudeli puhul on süsteemi jõudlus piiratud, kuna see ei kasva sama palju kui lisatav arvutusvõimsus. Digitaalsete pangatähtede süsteemi eelis on peaaegu piiramatu arvu tehingute võimaldamine samaaegse andmetöötluse teel, mis ei eelda erinevate andmebaaside vahelist koordinatsiooni.