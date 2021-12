Kas elu läheb veel kallimaks? Suurte otsuste nädal rõhub börse

Hommikul olid suuremad Aasia turud languses. Euroopas alustas üldindeks Stoxx 600 päeva 0,2-protsendise tõusuga.

Suured börsid USAs ja Euroopas tõotavad täna ettevaatlikult liikuda: investorid ootavad uusi signaale keskpankadelt. Koroonakriisi alguses veelgi suurema hoo sisse saanud rahatrükk on tekitanud olukorra, kus inflatsiooninäit on jõudnud USAs viimase 40 aasta kõrgeimale tasemele ning ka Euroopas on inflatsioon kõrge.

Mitu kuud püüdsid keskpankurid inimesi rahustada jutuga, et inflatsioon – see on ainult ajutine nähtus ja küll ta ise üle läheb. Nüüd on sellest jutust tasapisi loobuma hakatud. USA Fedi juht Jerome Powell hoiatas, et inflatsoon tõotab ka tuleval aastal kiire olla.

Kuna kiire inflatsioon tekitab probleeme säästjatele, palgatöötajatele, rahalaenajatele ning kõikidele, kes investeerivad fikseeritud intressimääraga toodetesse, vaadatakse murelikult keskpankade poole – kas siit tuleb nüüd kauaoodatud intressitõus?

Jerome Powell on baasintressimäärade tõusu lubanud, kuid siiamaani pole selget tõusuhetke ega ka intressitõusu ennast kindlaks määratud. Euroopa keskpank pole jutuga niigi kaugele jõudnud.

Sel nädalal võivad asjad muutuda: täna õhtul on oodata Fedilt avaldust selle kohta, kuidas USA hakkab kiire inflatsiooni vastu võitlema. Tõenäoliselt on oodata võlakirjaprogrammi kiiremat lõpetamist ning taas üldist väljaütlemist selle kohta, et uuel aastal hakatakse intressimäära tõstma.