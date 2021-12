10 miljardi eest aktsiaid läinud: Elon Musk on müügilainel

Novembrikuus tekitas Elon Musk tõelise meediatormi, kui pani Twitteri seinal rahvahääletusele, kas tal tasub Tesla aktsiapakist suur osa maha müüa. Rahvas hääletas müügi poolt ja sellest ajast alates on Elon Musk miljardite eest aktsiaid turule lükanud.

Alates novembri lõpust on Musk müünud Tesla aktsiaid 9,85 miljardi dollari eest.

Tegelikult Elon Musk Teslast ei loobu, aktsiamüügiga koos on tal teine kaval plaan. Nimelt sätestati Teslas 2012. aasta motivatsiooniprogrammi raames, et kui aktsia teatud kõrgustesse jõuab ning firma oma eesmärke täidab, võib Musk hakata optsioone ostma. CNBC andmetel on tal võimalik sedaviisi saada 2,1 miljonit aktsiat hinnaga 6,24 dollarit tükk. Eilse kauplemispäeva lõpetas Tesla aktsia 966 dollari taseme juures.