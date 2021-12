Swedbank tühistab kõik OA Coffee märkimiskorraldused

10. detsembril 2021 avaldas Tallinna börs teate, mille kohaselt börsi noteerimiskomisjon otsustas peale põhjalikku kaalumist OA Coffee aktsiaid First Northi alternatiivbörsile kauplemisele mitte lubada. 13. detsembril selgitas noteerimiskomisjoni juht Sven Papp avalikus kommentaaris, et komisjonil ei tekkinud piisavat kindlustustunnet OA Coffee võimes täita börsi aruandluse ja läbipaistvusega seotud nõudeid. Komisjoni juht täpsustas, et OA Coffee aktsiate kauplemisele võtmine võib seetõttu kahjustada nii investorite huve kui börsi mainet, mistõttu OA Coffee taotlust aktsiate kauplemisele võtmiseks ei rahuldatud. Börsi juht Kaarel Ots lisas, et vähemalt sellel aastal OA Coffee aktsiaid börsil ei noteerita.

Pank selgitas lähemalt, et emitent võib avaliku pakkumise lõpule viia ka juhul, kui aktsiaid börsil ei noteerita ning käesolevaks hetkeks ei ole OA Coffee teatanud avaliku pakkumise tühistamisest või kavatsusest see tühistada. See tähendab, et avaliku pakkumise tulemusel võidakse märkimiskorralduse esitanud isikutele siiski emiteerida aktsiad, mida aktsionär ei saa müüa läbi börsisüsteemi. See tähendab seda, et aktsiate müümiseks peab iga aktsionär leidma ise aktsiate ostust huvitatud vastaspoole ning leppima temaga kokku hinna ja muud tehingutingimused. Ka aktsia õiglase hinna määramine on börsil mittekaubeldava väärtpaberi puhul keerulisem. Panga kogemus mittekaubeldavate väärtpaberite puhul näitab, et praktikas on nende müük keeruline, kui mitte võimatu.