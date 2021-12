INVESTOR MARI ⟩ Hagen Bikesi aktsiaid sai veel vähem kui TextMagicu omi

Kui juba TextMagicu aktsiate väärtus oli kontol 175 eurot, siis Hagen Bikesi väärtpabereid on veel vähem, kõigest 79,20 euro jagu. Märgitud sai Hagen Bikesi aktsiaid 303,96 euro eest.

Kolmapäeval helistatakse TextMagicu börsikella, siis saab näha, kas näpuotsaga aktsiaid saanud ostavad turult puudu jäänud aktsiad (ja hind tõuseb) või tulevad kätte kukkunud vähest hoopis müüma (ja hind langeb).

Üllatav on näha, kui paljud inimesed märkisid neid tundmatute ettevõtete aktsiaid. Kes teadis enne avaliku pakkumist, et sellised ettevõtted üldse olemas on? Mina igatahes mitte.

Kui nende ettevõtete esimesed börsipäevad õnnestuvad, on oht, et märkijate seas võib tekkida ootus, et börsil iga loos võidab. Tõenäoliselt on siin tegu selle veidra ja erandliku ajaga, milles elame: rahatrükk ja tõusvad hinnad panevad pilgu börsi suunas vaatma. Paraku ei langenud seekord börsiõnn osaks OA Coffee aktsiatele, mille börs ära põlgas.

Uute ettevõtete puhul ei häiri investoreid ei kahjumis olek ega kallid suhtarvud, vaid ostetakse helget tulevikuootust. No umbes nagu idufirmade puhul, et «osta mind, saan ükssarvikuks». Kuigi idufirmade puhul öeldakse, et 9 ettevõtet 10st hävib.