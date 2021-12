Ain Hanschmidt: raha on veel ainuke asi, mis odav on

Äsja ostis Infortar ligi miljoni euro eest Tallinki aktsiaid juurde. „Kriis on juba kaks aastat kestnud, peaks juba mingi aeg üle minema,“ selgitas üks Infortari omanikke Ain Hanschmidt ostu tagamaid. Tema hinnangul on Tallinki aktsia praegu soodsal tasemel.

Majanduselu osas ootab Hanschmidt järgmisel aastal suuri muutusi. „Praegu on palju asju kokku langeud: tarneraskused – asju ei saa õigel ajal kätte, inflatsioon, raha on väga kergekäeliselt juurde tehtud. Euroopa pole hüperinflatsiooni näinud, aga meie 90ndatel oleme. Järgmisel aastal võivad hakata intressid tõusma, sest see on ainus võimalus inflatsiooni ohjeldamiseks,“ ütles Hanschmidt. Tema sõnul tuleb rahatrükk ära lõpetada. Kuid see ei saa lihtne olema, sest rahatrükk on käinud sisuliselt viimasest kriisist peale.