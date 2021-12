Gaasitarbija karm talv: nelja kuuga 100% hinnatõusu

See tähendab, et kui septembris maksis tarbija näiteks 100 eurot, siis jaanuaris (eeldusel, et tarbimine on sama, mida ta pole) tuleb juba 200-eurone arve.

«On selge, et kõrged energiahinnad tähendavad klientidele suuri väljaminekuid. Õnneks me ei ole praegu täheldanud massilisi makseraskusi ning võlgnevuste kasvu, kuid risk on olemas,» ütles Tumm. Ta lisas, et on hea, et riik kompenseerib 50% elektri võrgutasust. «Meie ootus on ning Gaasiliit koos mitme teise erialaliiduga tegi oktoobri lõpus valitsusele ka vastavasisulise pöördumise, et gaasi võrgutasusid samuti kompenseeritaks, kusjuures mõjus on hüvitada tarbijatele kogu võrgutasu, kuna selle osakaal lõpphinnas on oluliselt väiksem kui elektri puhul,» ütles Tumm.