Börs võtab Inbanki allutatud võlakirjad kauplemisele

Inbanki allutatud võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks on 16. detsember või sellele lähedane järgnev kuupäev.

Kuna emissiooni esialgne maht 12 miljonit eurot märgiti üle, kasutas Inbank õigust suurendada emissiooni mahtu 15 miljoni euroni. Emissioon on osa Inbanki võlakirjaprogrammist, mille raames on kavas emiteerida kolme aasta vältel kuni 35 miljoni euro eest võlakirju.

Investoritelt kaasatud vahendeid kasutab Inbank rahvusvahelise kasvu kiirendamiseks. Panga strateegia on areneda Baltikumi turgudele keskendunud pangast Kesk- ja Ida-Euroopa fookusega pangaks. Esmajoones sisenetakse Tšehhisse.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4500 aktiivset koostööpartnerit ja 743 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.