INVESTOR MARI ⟩ Spekulatsioon oli edukas, aga portfell vajub

Läksin LHVsse ja asusin orderit sisestama. Palju hind praegu on? No ei tea? Pangast ei ole abi - LHVs paned orderit nagu silmad kinni pimedas toas kobades- mis on parasjagu turuhind? Tont seda teab. Seda pank sulle ei ütle.

Arvestades suurt tunglemist Tallina börsil – Nasdaqi leht ütles, et lõunaks oli tehtud ligi 5000 tehingut – võin öelda, et mina olin hommikurahvaga võrreldes lausa pika investeerimishorisondiga investor.

Selline uskumatu kasum mu portfelli sel nädalal päästnud pole: mitu aktsiat jätkavad vajumist. Eriti nukker seis on Nioga, mis on korralikult kahjumiterritooriumil, kahjumit umbes sama palju nagu praegu TextMagic kasu tõi. Portfelli seis on selline, et olen ligikaudu 500 eurot vaesem kui nädal tagasi, kontoseis: 37829 eurot.