Lumi Capital ostab 2,7 miljoniga Hepsori Priisle arenduse äripinna

Tallinnas Priisle 1 valmiva 11-korruselise äri- ja eluhoone esimesel korrusel asuvale äripinnale on sõlmitud rendileping Selveriga. «Suur huvi Priisle 1 äripinna vastu iseloomustab tänast ärikinnisvaraturgu tervikuna. Otsustasime hea asukoha ja tugeva ankurrentnikuga hoonesse valida parima pikaajalise visiooniga partneri,» ütles Hepsori juhatuse liige Henri Laks börsiteates.

Lumipood on Lumi Capital OÜ juhitava kaubanduskinnisvarasse investeeriva fondi tütarettevõte. «Priisle 1 äripind on fondi seitsmes sarnane investeering. Meie strateegia on investeerida kliendi jaoks mugavalt kodulähedastesse toidukauplustesse,» kommenteeris tehingut Lumi Capitali fondijuht Lauri Henno.