Kiirmoegigandid on tagasi pandeemiaeelse käibe juures

Maailma suurim kiirmoekett, Hispaania Inditex, teatas kolmapäeval, et võrreldavate valuutakursside juures on kolmel kuul oktoobri lõpuni müük 2019. aasta tasemest 10 protsenti suurem. Iseäranis tugev on veebis müük.

Väiksem konkurent Hennes & Mauritz teatas, et septembrist novembri lõpuni oli valuutakursside kõikumiseta müük pandeemiaeelsel tasemel.

«Taastumine kogub hoogu,» teatas pressiteates Inditexi kapitalturgude direktor Marcos Lopez.

Nii Inditexi kui H&M aktsiad langesid umbes kolm protsenti, kuna omikroni levik varjutab jõulukaubandust.

«Me näeme Inditexi jaoks suurimat lühiajalist riski poodide lahtioleku ja reisimise piiramises, iseäranis Lõuna-Euroopas,» ütles RBC analüütik Richard Chamberlain Reutersile.

Tema sõnul tuleb umbes 15 protsenti Inditexi müügist suurtest turimisikeskustest.

Ettevõtetel on raskusi toorainete kättesaamisel, kuna majanduse taastumine on olnud oodatust kiirem ja pandeemia on paljudes kohtades tekitanud tarneahelas katkestusi ja viivitusi.

Inditexi trumbiks on see, et enam kui pool toodangust valmib Hispaanias, mis võimaldab ettevõttel need kiiremini klientideni viia.

Hispaania ettevõtte käive augustist oktoobrini ulatus 7,3 miljardi euroni, mis aitas teenida 1,2 miljardi eurose puhaskasumi.

H&M käive septembrist novembrini ulatus 56,8 miljardi Rootsi kroonini ehk 5,5 miljardi euroni.