USA karmistab rahapoliitikat - aktsiad tõusevad

Alates jaanuarist vähendab Fed võlakirjade tugiostuprogrammi 60 miljardile dollarile kuus, detsembris on see veel 90 miljardit dollarit.

Fedi otsuse taga seisab USA neljakümne aasta kõige kiirem inflatsioon, millega tuleb võitlusesse asuda. Senimaani püüdsid keskpankurid ajada juttu, et inflatsioon on ajutine ja mööduv nähtus.

Kui tavaliselt intressitõus investoritele ei meeldi, sest laenamine läheb kallimaks, on hirm liigkiire inflatsiooni ees nii suur, et seekord reageerisid turud teatele tõusuga: Nasdaqi indeks kerkis 2,2%, S&P 500 1,6%.Tõus kandus hommikul üle ka Aasia turgudele ning aktsiate kerkimist on oodata ka Euroopas.