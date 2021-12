Finantsinspektsioon: järgmise aasta novembrini tuleb ühisrahastusse panustades olla eriti valvas

Üheks olulisemaks muudatuseks investori jaoks on see, et ühisrahastusteenuse osutaja peab edaspidi oma tegevuses olema veelgi läbipaistvam ning investoritele esitatav informatsioon peab olema alati õige, täpne ja selge. Tagamaks investorile projekti kohta piisava ülevaate, peab rahastuse taotleja koostama iga investeerimisprojekti kohta põhiteabedokumendi. Tegemist on samalaadse dokumendiga nagu on börsil väärtpaberite avalikuks pakkumiseks koostatav prospekt. Kuid põhiteabedokument on prospektist oluliselt kompaktsem - projekti kohta esitatav teave peab ära mahtuma kuuele leheküljele, et mitte koormata investorit üleliigse informatsiooniga.