Suurtehing Eesti meedias: Ekspress ostab Geeniuse

Omandamise eesmärk on digitaalse meediaäri kasvatamine ja laienemine nišši, mida Ekspress Grupi väljaanded seni regulaarselt ei kata.

Ekspress Grupp ütles börsiteates, et tehingu hinda ega muid müügitingimusi ei avalikustata.

Geenius Meedia OÜ on tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa ja kirjastaja Siim Saidla 2015. aastal asutatud tehnoloogiaportaal, mis on kasvanud nüüdisaegseks meediaettevõtteks 13 veebiportaali, taskuhäälingu (podcast) ja trükiajakirjadega.

Geenius Meedia sisu koondab digitaalne portaal geenius.ee. Geeniuse veebiportaalidel on iga kuu umbes 300 000 lugejat ning ca 4000 maksvat digitellimust. Selle aasta üheksa kuuga on Geenius Meedia müügitulu ligikaudu 1,4 miljonit eurot, mis on peaaegu kahekordistunud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.