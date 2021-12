Nõuanded: mida enne aasta lõppu teha, et saada III pensionisamba sissemaksetelt 20% raha tagasi

Kui paigutada kalendriaasta jooksul III sambasse oma maksustatavast tulust kuni 15%, saab 20% ehk tulumaksu osa sellelt summalt järgmisel aastal tagasi. Kõlab lihtsalt - aga paraku ei saa seda soodustust sugugi kõik kasutada. Mida tähendab, et soodustuseks sobivate sissemaksete piirmäär on 6000 eurot, mida teha, kui oled kandnud III sambasse suuremad summad ning mida veel silmas pidada? Neile ja teistele küsimustele vastab SEB fondijuht Endriko Võrklaev.

Kolmanda samba puhul on oluline brutopalk. Lisaks regulaarsele palgale saab arvesse võtta ka aasta jooksul makstud boonused ja preemiad. Samuti saab palgale ja preemiatele liita ka muud saadud ja maksustatud tulud, näiteks renditulu. Aastane maksimumpiir 6000 eurot on oluline nende jaoks, kes teenivad kuus keskmiselt üle 3300 euro. Kui inimene teenib alla nimetatud summa, tuleks jälgida 15% piirmäära.

Kui aga brutosissetulek jääb näiteks alla 620 euro kuus, tuleb III sambasse investeerides olla tähelepanelik. Sellisel juhul on makstud tulumaksu summa väike ja see ei pruugi katta 20% III samba sissemaksete pealt ning maksutagastust täies ulatuses kasutada ei saa.

Isikliku maksimaalse summa leidmiseks on mõistlik kasutada pensionikalkulaatorit või võtta ühendust panganõustajaga.

Miks soovitatakse just aasta lõpus III sambasse maksimaalselt investeerida?

Aasta lõpus on inimesel laekunud tuludest parem pilt ja vajadusel saab teha III sambasse lisasissemakse, et oma kogu tulumaksulimiit ehk 15% brutosissetulekutest ära kasutada – pidades samal ajal silmas piirmäära 6000 eurot aastas. Paljud pensionikogujad investeerivad III sambasse regulaarselt iga kuu 15% brutopalgast, kuid sinna saab alati teha ühekordseid, vabalt valitud suuruses lisasissemakseid. Igal kalendriaastal on ühesugune 20% soodustus, kuid käesoleval aastal kasutamata jäänud limiit järgmisse aastasse üle ei kandu.