Säh sulle jõulurallit: nädal algas võimsa langusega

Kuid mitte ainult: börsiinvestorid vaagivad mõttes veel eelmise nädala sõnumeid keskpankadelt. USA Fed teatas, et kiirendab võlakirjaprogrammist väljumist ning uuel aastal on oodata kolme intressimäära tõstmist.

USA futuurid on samuti tulipunased: seal lisab investorite ärevusele hoogu sisepoliitiline mure. Nimelt teatas USA senaator Joe Manchin, et ei taha USA presidendi Joe Bideni 2 triljoni dollari suuruse investeeringute paketi poolt hääletada ning see võib tähendada Bideni plaani läbikukkumist.