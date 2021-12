Eesti Pank piirab hõbedast Pekingi olümpiamängude mündi müüki

Ühe mündi hind on 45 eurot, korraga saab osta kuni kolm münti.

Neljapäeval, 6. jaanuaril 2022 laseb Eesti Pank ringlusse Pekingis XXIV taliolümpiamängudel osalevatele Eesti sportlastele pühendatud hõbedast meenemündi. Liis Dvorjanski kujundatud hõbemünt on saanud inspiratsiooni suusaradade kõrval olevatest okaspuudest ja kujutab vaadet olümpiamängude toimumiskoha maastikule. Maastiku taustal on Eesti Olümpiakomitee logo ja vaadet ümbritsevad olümpiarõngad. Mündi nimiväärtus on 8 eurot.