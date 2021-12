Jaapan võttis vastu rekordilise lisaeelarve majanduse toetamiseks

Jaapan võttis 2020.-2021. rahandusaastal vastu kolm lisaeelarvet, kui majandus koroonapandeemia ja piirangute tõttu aeglustus. Sel, 2021.-2022. rahandusaastal on see aga esimene ja eelmistega võrreldes suurem.

126 miljoni elanikuga Jaapan on suutnud koroonapandeemia ajal vältida karme lukustusmeetmeid. Koroonanakkus on tuvastatud 1,73 miljonil inimesel. COVID-19 tõttu on surnud 18 379 inimest.