Ekspert: tänavune börsiaktiivsus oli ootamatu

Kuigi uusi emitente võis Tallinna börsile oodata, siis suhteliselt suur aktiivsus First North alternatiivturul tuli Liivamägi sõnul samuti üllatusena.

Uute ettevõtete börsile tulemist mõjutasid mitu erinevat tegurit. «Eelnevad kapitali kaasamised olid edukad ja see lõi soodsa pinnase uutele ettevõtetele kapitali kaasamiseks. Samuti on aastatega eestlaste rahatarkus suurenenud ning paljud inimesed on hakanud investeerimise vastu huvi tundma,» selgitas Liivamägi BNS-ile.