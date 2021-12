Euroopas oli tänavu üks koht, kus sai tõsiselt raha kaotada

Stoxx 600 indeks on tänavu kerkinud 18%, S&P 500 21% - need numbrid on võimsad, kui arvestada, et aktsiaturgude keskmine ajalooline aastatootlus jääb 9-10% juurde.

Lisaks börside tõusule ronis turgudele hulgaliselt uusi tulijaid investorite raha kaasama – kõige kiiremas tempos alates 2007. aastast. Järgmisel aastal tõotab Euroopas samuti võimas IPO-sadu tulla. Kuid just uued tulijad tegid näljaste investorite elu kibedaks, leiab Bloomberg. Kuigi Eesti investorid ei saa näiteks Enefit Greenile küll midagi ette heita, siis Euroopa peal on värsked tulijad kõige suuremaks kaotajate grupiks osutunud.

Bloomberg toob välja, et Stoxx 600 indeksis läksid 10 kõige halvemini esinenud aktsiat börsile alles hiljaaegu. THG Plc, Autol Group, Allegro, Deliveroo ja InPost kaotasid kõik tänavu kuni 40%. Bloomberg viitab, et tegu on suuremalt platvormimajanduse aktsiatega: neil ettevõtetel läks koroonaaja lockdowni ajal suurepäraselt, kuid hiljem ühiskonna avandes hakkas nende käsi halvemini käima. Kui juurde tulid inflatsioon ja üleüldised tarneraskused, andis see langusele hoogu juurde. Kuigi siin võib vastu vaielda, kui vaadata, kuidas Euroopa uuteks piiranguteks valmistub, kuigi pole veel teada,mida omikronitüvi teeb või ei tee peale selle, et ta kiiresti levib.

Kuid asi ei ole ainult halvas ajastuses: küsimuse alla on sattunud osade firmade nagu Deliveroo ärimudel: Euroopa Liit tuli välja plaaniga, mis teeks platvormitöötajatest teatud tingimustel palgatöötajad ja see omakorda sunniks platvormiettevõtteid neile samu hüvesid pakkuma nagu tavalisetele töötajatele.

Lisaks arvavad Bloombergi eksperdid, et IPOde valuatsioonid olidki liialt kõrged – ettevõtteid pakuti ulmeliselt kõrge hinna eest ning seepärast tundub loomulik, et nad turuolukorras langesid.