Elmo Rendi aktsionärid toetasid aktsiakapitali suurendamist

Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 0,10 eurot ning ülekurss alampiiriga 5,40 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks, teatas Elmo Rent börsile.

Nende aktsiate puhul on märkimise ainuõigus 80 protsendiga mahust Kontson Holding OÜ-l ning 5 protsendiga Populus tremula OÜ-l, Meadow OÜ-l, RemmitNova OÜ-l ning Siilbaum & CO OÜ-l.

Õigus aktsiaid märkida kehtib tehingu lõpuleviimisel tingimusel – Elektritakso OÜ osade müügileping on sõlmitud ning kõik selles märgitud eeltingimused on nõuetekohaselt täidetud.

Elmo Rent AS on Eesti riigi poolt asutatud, kuid nüüd erakätes tegutsev ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on elektriautode sõidukijagamisteenuse pakkumine ning sellega seotud tehnoloogiate väljatöötamine.