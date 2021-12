Eesti jättis tähtajaks üle võtmata investeerimisteenuste direktiivi

Eelnõu, millega direktiiv üle võetakse, kinnitati valitsuse poolt 16. detsembril ja see esitatakse riigikogule uue aasta alguses. Sellest tulenevalt võiks direktiiv olla Eesti õigusesse üle võetud hiljemalt 2022. aasta veebruariks, leiab rahandusminister Pentus-Rosimannus.

«Hilinemise peamiseks põhjuseks on see, et direktiiv avalikustati alles 2021. aasta 26. veebruaril ja selle kiirkorras menetlemine ei ole õnnestunud nii nagu planeerisime,» möönis minister.