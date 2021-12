Swedbank määras Enefit Greenile 4,2-eurose hinnasihi

Lähiaja investeeringute tulemusena on Randma hinnangul oodata silmnähtavat EBITDA kasvu alates 2024. aastast. «Meie ootuste kohaselt kasvab alates 2024. aastast investeeringute tulemusena ettevõtte EBITDA jõudsalt, kuna kapitali- ja lubademahukatest tootmisvõimsuse tõstmise projektidest saavad tulu tootvad varad. Juba opereeritavate varade poolt toodetav tulu on üsna hästi mõõdetav tänu fikseeritud hinnakomponentidele,» selgitas ta.

Pikas perspektiivis eeldab pank saavutatavaks turuhinnaks 50 eurot megavati (MW) kohta, samal ajal kui praeguse turu juures on risk, et hind on kallim.