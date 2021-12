ETTEVAATUST! ⟩ Konservatiivsed pensionifondid võivad intressitõusu juures obaduse saada

«Võlakirjaturule mõjuksid kõrgemad intressimäärad hävitavalt,» kirjutas LHV fondijuht Andres Viisemann LHV kuuülevaates. «Kui intressimäärad tõuseksid 2%, kukuks näiteks kümneaastase niinimetatud riskivaba võlakirja hind umbes 20%.»

Kuna konservatiivsed pensionifondid on võlakirju täis, siis saaks ka nendes raha hoidjad osakulangust ise tunda. Muidugi pole pensionifondid nii pikaajalisi võlakirju täis, mis piirab kaotust. Lisaks võivad teise samba konservatiivsed pensionifondid hoida kuni 10% aktsiates või sootuks kinnisvaras, kuid see ei muuda suurt pilti.

Pangad soovitavad, et konservatiivsesse fondi tasub minna mõned aastad enne pensionile jäämist, et vältida suuremat varade väärtuse kõikumist. Kui raha on pikemat aega kasvatatud, kas siis on ikka hea idee olla valmis lühikese aja jooksul märkimisväärsel osal hävida? Loomulikult pakuvad ka aktsiad börside karuturgude näol kukkumisega raha kaotamise võimalust, kuid aktsiad on ajalooliselt saanud võlakirjadest paremini inflatsiooniga hakkama.

Pangad: asi pole nii hull, langus tuleks väiksem

«Võlakirjaturud üldiselt saaksid intresside tõustes kindlasti löögi. Võlakirjakesksed pensionifondid kindlasti vähem, sest nad ei võta reeglina nii palju riski kui tavalised fondid või turu keskmine. Sellele lisaks veel läheks mõistlikult juhitud pensionifondidel veelgi paremini – kellelgi ei ole sundi võtta palju intressiriski kui võit sellest riskist on nii madal kui see on täna,» ütles LHV fondijuht Romet Enok. «Fondidel on võimalus otsida varasid mujalt segmentidest. See kõik on lihtsamini prognoositav osa. Keerulisem osa on, et intresside tõustes tuleks neid lööke mujalt veel. Väga väga paljude aktsiate hinnalangus saaks olema selgelt hoopis suurem kui võlakirjadel. Oma hüüdnime vääriv investeerimisguru Bill Gross on öelnud, et langevad intressid on olnud kaasaegse ärimaailma emapiim. Intresside tõusmine keeraks selle kraani piltlikult koomale (ütleks optimist) või kinni (ütleks pessimist).»