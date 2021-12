Enefit Greenile kuuluv Pakri tuulepark. Pilt on illustratiivne. FOTO: Sander Ilvest

Enefit Green langetas lõpliku investeerimisotsuse ehitada valmis 72 MW Tolpanvaara tuulepark Soomes. See projekt on osa Enefit Greeni varem tutvustatud investeerimisplaanist, mille eesmärk on enam kui kahekordistada elektri tootmisvõimsust 1 100 MW tasemeni aastaks 2025.